Новости Общество

Все видео этой рубрики
2 июля 201921:44

СМИ сравнили кино-"Курск" с реальными событиями

filmpro.ru

Европейский взгляд на катастрофу в Баренцевом море российской атомной подлодки в августе 2000 года представляет бельгийский фильм "Курск" режиссера Томаса Винтерберга и продюсера Люка Бессона. Картина вышла в российский прокат 27 июня 2019 года. Фильм снят по книге "Время умирать" журналиста Роберта Мура. Он взял за основу официальную версию произошедшего – взрыв неисправной торпеды на борту субмарины.

СМИ отмечают уважительное отношение к печальной странице недавней российской истории. Но журналисты "ФильмПро" решили сравнить, что в фильме показано не так, как было в реальности.

Это тяжелое кино с элементами излишнего гламура

Главные герои фильма Михаил Аверин и его супруга Татьяна. Это вымышленные люди, но у них есть реальные прототипы — капитан-лейтенант Дмитрий Колесников и его жена Ольга. В картине у главной пары уже есть один ребёнок – мальчик 7-8 лет, а сама Татьяна была беременна вторым. На самом деле Ольга и Дмитрий Колесников поженились за полгода до последнего выхода "Курска" в море. В момент описываемых в кино трагических событий Ольга ожидала появления на свет первенца. Хотя, конечно, можно считать Михаила Аверина и Татьяну – собирательными образами.

Авторы "Курска", в отличие от авторов сериала "Чернобыль", не стали концентрировать внимание на бытовых подробностях, стараясь максимально точно показать условия жизни россиян на суровом севере. Поселок Видяево, где живут моряки Северного флота со своими семьями, выглядит в кино киношно – излишне гламурно, а дома, в которых обитают главные герои, слишком аккуратны. Правда, видимо, Томас Винтенберг ориентировался не на то, каким был поселок в 2000 году, а на его вид десятью-пятнадцатью годами позже. За это время поселок стал выглядеть немного ярче: здесь покрасили дома и кое-где даже асфальт свежий положили, как отмечают те, кто может сравнить фильм и уличную реальность Видяева.

Не соврали, но приукрасили

Первые слухи о нештатной ситуации распространяются молниеносно, едва достигнув берега. вдова подводника Сергея Ерахтина Наталья узнала про ЧП на "Курске" от свекрови. Главная героиня узнает об аварии в море на детской площадке, откуда забирает сына домой.

Не на шутку испугавшись, главная героиня фильма Татьяна бежит в Дом офицеров. Здесь она надеется разузнать хоть что-то, но никакой информации ей не дают. И этом правда. То же самое говорит в своём интервью Наталья Ерахтина – на тот момент данных не было.

Стук на борту: ложь или реальность

По официальной версии, в первые часы после взрывов на "Курске" часть экипажа еще была жива. Якобы связь с выжившими установили по радио, но затем говорят лишь о перестукивании. Радио в фильме "Курск" не упоминается вовсе, а вот стук кувалды, разносящийся под водой, действительно, слышно.

Женам подводников сначала говорили, отмечает Наталья Ерахтина, что пострадавших в подводной лодке обеспечивают кислородом и питанием. На деле ничего этого не было. К месту, где лежал "Курск", только пытались стянуть спасательные суда, на одном из которых находилось специальное оборудование – мини-батискафы, с помощью которых можно было бы приступить к спасению экипажа аварийной атомной субмарины.

В фильме сначала при помощи мощных гидроакустических систем на кораблях слышат стук кувалды, которым экипаж подлодки обозначает, что на борту есть живые, а уже затем отправляют спасательный корабль. Слышали ли в реальности этот самый стук – не ясно.

К сожалению, спасательная миссия оборачивается провалом – на люке девятого отсека, в котором находились люди, обнаруживают трещину. Повреждение металлической обшивки подводной лодки не позволяет мини-субмарине закрепиться на корпусе "Курска", чтобы открыть люк: нет герметичности.

Авторы кино-"Курска" считают иначе

В фильме "Курска" неудачу списывают на неисправность российского спасательного оборудования. Якобы мини-субмарина довольно старая. Но русские ее героически пытаются починить, в перерывах, видимо, между погружениями. В реальности попыток спуска батискафа к лежащему на дне атомному ракетоносцу было несколько, но не одна из них не увенчались успехом.

Время в кино всегда идет иначе. Иногда весь день на экране длится пару минут, а иногда один глоток воздуха растягивается на 5 минут экранного времени. По официальной версии, спасшиеся в девятом отсеке подводники жили еще около 8 часов. Авторы кино-"Курска" посчитали иначе. Они посчитали, что подводники могли прожить еще несколько дней.

Именно это допущение авторов делает возможной сцену надежды в фильме, где выжившие подводники "Курска" криками и ликованием встречают спасательную субмарину, пытающуюся пристыковаться к их люку.

Шокировавшая мир последняя записка с "Курска"

В фильме освещение "Курска" работает до последнего, а Михаил Аверин записку, текст которой повергнет в шок людей по всему миру, пишет при свете. В реальности Дмитрий Колесников писал на клочке бумаги в темноте. В девятом отсеке субмарины не было аварийного освещения, но теоретически можно было воспользоваться аварийными фонариками, анализирует ситуацию в своей книге "АПРК "Курск". 10 лет спустя. Факты и версии" капитан первого ранга Владимир Шигин.

Авторов фильма опровергает сам Дмитрий Колесников, записку которого удалось поднять после катастрофы на поверхность и расшифровать.

"Здесь темно писать, но наощупь попробую! – писал подводник. — Шансов, похоже, нет. Процентов 10-20. Будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает".

Дальше подводник приводит список личного состава, тех людей, кто находится вместе с ним в девятом отсеке, и попытается покинуть лодку. "Всем привет, отчаиваться не надо", — заканчивается записка Колесникова.

Никаких документальных свидетельств того, какие действия предпринимали подводники для спасения своих жизней в затапливаемом отсеке нет. А подробности катастрофы будут засекречены еще минимум десять лет.

Авторы фильма предполагают, что они отыскали специальные картриджи для системы регенерации воздуха, потому и продержались так долго. В реальности эти доводы ничем не подкреплены.

Когда в подлодку удалось проникнуть водолазам, отсек был практически на 99% заполнен водой, пишет в своей книге о катастрофе "Курска" Владимир Шигин. Найденные водолазами тела были с признаками отравления угарным газом. Но несколько тел были повреждены. Вероятно, еще одним взрывом. Предположительно, кто-то из подводников уронил в воду, смешанную с маслом, шашки регенерации. В этот момент и произошел еще один взрыв.

Те, кто находился рядом с системой регенерации воздуха, погибли мгновенно. Остальные вынужденно нырнули под воду. После того, когда они вынырнули, жить им оставалось лишь несколько минут. Вспыхнувший в девятом отсеке после взрыва пожар выжег весь оставшийся кислород. Такой же версии придерживаются и авторы фильма.

Катастрофа, объединившая мир

На ленты информационных агентств за сутки до трагедии просочилась информация об учениях в Баренцевом море: для проведения операции по спасению моряков в район учений 10 августа должна выйти подлодка, которая ляжет на грунт. Никто не был готов к нештатной ситуации на борту субмарины и к настоящей спасательной операции.

На восьмой день после аварии 20 августа 2000 года в зону поиска допустили норвежское судно Seaway Eagle. С него водолазы на следующие сутки не только смогли добраться до корпуса затонувшей субмарины, но и при помощи специальных ключей открыть аварийный люк в хвостовой части К-141. Живых внутри уже не было.

В фильме миссия спасения "Курска" была возложена на британский корабль. Это не ошибка. Великобритания действительно предложила свою помощь на море первой. В кино британцы просто воплощают образ стран, предложивших России помощь.

Люк Бессон обошелся без Путина

В бельгийском фильме обошлись без Владимира Путина, на первый год президентства которого пришлась авария на "Курске". Вместо него с женами подводников в Доме офицеров встречается некий адмирал. И именно с этим высокопоставленный представителем ВМФ России возникает в зале перепалка у женщин, чьи мужья ушли в морской поход.

На самом деле президент России Владимир Путин приехал в Видяево 22 августа, на следующий день после того, как норвежцы отрыли люк девятого отсека. И именно ему отчаявшиеся родственники моряков обращались с жесткими вопросами, женщины на встрече с главой российского государства пытались разобраться в том, что же произошло с их мужьями.

Кино-"Курск" задуман авторами не как классический фильм-катастрофа, а, скорее, как фильм-предостережение. этот фильм — призыв к человечеству, подчеркивает режиссер Томас Винтенберг. Он надеется на то, что возникшее во время просмотра фильма возмущение заставит зрителей противиться любой бюрократии, которая способна раздавить людей.

Люк Бессон признался, что взялся за проект, потому что увидел в истории важное послание для современного мира. Его совсем не интересовало, кто виноват, какая идеология за этим стоит, и кто находится у власти.

"Ведь драмы, подобные "Курску", случаются из-за того, что мир устроен несправедливо и зиждется на лицемерии, жажде наживы, эгоизме", — делает вывод продюсер картины.

Финал фильма известен всем – погибли все 118 моряков, находившихся на подводной лодке. Главным врагом пытавшихся выжить в девятом отсеке подводников оказалось время: его не хватило, чтобы спастись или быть спасенными. Виновато ли в их гибели то время, в которое им выпало жить, решать зрителю.

Сейчас

20:39

Шойгу доложил Путину о трагедии на Северном флоте

20:15

На саммите в Брюсселе согласовано будущее руководство ЕС

18:20

Тайвань продлил на год безвизовый режим для россиян

17:31

Голикова: Россия катастрофически теряет население

16:31

Пожар на глубоководном аппарате. 14 подводников погибли

15:40

Число пропавших при наводнении в Иркутской области сократилось до 13 человек

15:01

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Среди погибших подводников - семь капитанов первого ранга, два Героя России

Среди погибших подводников - семь капитанов первого ранга, два Героя России

1 час назад
Журналистов ВГТРК под Донецком обстреляли во время съемки результатов предыдущих обстрелов

Журналистов ВГТРК под Донецком обстреляли во время съемки результатов предыдущих обстрелов

2 часа назад
На саммите в Брюсселе согласовано будущее руководство ЕС

На саммите в Брюсселе согласовано будущее руководство ЕС

2 часа назад

Трансляции

23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 3 июля

09:00

Форум "Развитие парламентаризма". Конференция "Россия - Африка"
10:00

Празднование 75-летия освобождения Белоруссии
11:00

Пресс-конференция глав МИД РФ и ОИС
Все трансляции
WADA заподозрило 298 российских атлетов в употреблении допинга

WADA заподозрило 298 российских атлетов в употреблении допинга

3 часа назад
Воздушный спор: транспортные ведомства России и Чехии ведут переговоры

Воздушный спор: транспортные ведомства России и Чехии ведут переговоры

1 час назад
Ватикан разрешил вскрыть могилы ради поиска пропавших 30 лет назад девочек

Ватикан разрешил вскрыть могилы ради поиска пропавших 30 лет назад девочек

3 часа назад
Тело футболистки сборной Швейцарии Исмаили найдено на дне озера Комо

Тело футболистки сборной Швейцарии Исмаили найдено на дне озера Комо

45 минут назад
Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою с Дастином Порье

Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою с Дастином Порье

5 часов назад
Пригода выбран знаменосцем сборной России на церемонии открытия Универсиады-2019

Пригода выбран знаменосцем сборной России на церемонии открытия Универсиады-2019

1 час назад
Красноярский губернатор извинился перед жительницей Канска за резкие слова

Красноярский губернатор извинился перед жительницей Канска за резкие слова

7 часов назад
Редкую шахматную ладью продали за целое состояние

Редкую шахматную ладью продали за целое состояние

3 часа назад
13 самых пунктуальных авиакомпаний в мире

13 самых пунктуальных авиакомпаний в мире

16 часов назад
После мощных процедур Александра Яковлева вновь строит планы на будущее

После мощных процедур Александра Яковлева вновь строит планы на будущее

7 часов назад
Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

26.06.2019 14:55
СМИ сравнили кино-"Курск" с реальными событиями

СМИ сравнили кино-"Курск" с реальными событиями

1 час назад
"АвтоВАЗ": остановка производства не скажется на доступности автомобилей

"АвтоВАЗ": остановка производства не скажется на доступности автомобилей

1 час назад
Корреспондент Андрей Руденко: ВСУ с радостью стреляют по журналистам

Корреспондент Андрей Руденко: ВСУ с радостью стреляют по журналистам

1 час назад
"Тоттенхэм" совершил самый дорогой трансфер в истории клуба

"Тоттенхэм" совершил самый дорогой трансфер в истории клуба

1 час назад
Скульптура "Родина-мать зовет!" сможет выдержать тайфун и торнадо

Скульптура "Родина-мать зовет!" сможет выдержать тайфун и торнадо

1 час назад
Xiaomi представила линейку смартфонов для любителей автопортретов

Xiaomi представила линейку смартфонов для любителей автопортретов

1 час назад
К приезду Путина в Италию художник нарисовал трактором изображение князя Владимира

К приезду Путина в Италию художник нарисовал трактором изображение князя Владимира

2 часа назад
Уимблдон. Рублев обыграл Гарина на старте лондонского турнира

Уимблдон. Рублев обыграл Гарина на старте лондонского турнира

3 часа назад
Французы в шоке: российский бизнесмен арендовал на юбилей легендарный Форт Боярд

Французы в шоке: российский бизнесмен арендовал на юбилей легендарный Форт Боярд

4 часа назад
Тайвань продлил на год безвизовый режим для россиян

Тайвань продлил на год безвизовый режим для россиян

4 часа назад
Российская вдова нигерийского принца поехала в Гану искать счастья с полицейским

Российская вдова нигерийского принца поехала в Гану искать счастья с полицейским

4 часа назад
Страшное ДТП на Кутузовском: детей из искореженной машины доставали спасатели

Страшное ДТП на Кутузовском: детей из искореженной машины доставали спасатели

4 часа назад
Голикова: Россия катастрофически теряет население

Голикова: Россия катастрофически теряет население

4 часа назад
Граждане Украины смогут стать россиянами в упрощенном порядке

Граждане Украины смогут стать россиянами в упрощенном порядке

5 часов назад
Девушка, которой муж отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии

Девушка, которой муж отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии

5 часов назад
Прокуратура раскритиковала работу ГИБДД. Камерам досталось тоже

Прокуратура раскритиковала работу ГИБДД. Камерам досталось тоже

6 часов назад
Число пропавших при наводнении в Иркутской области сократилось до 13 человек

Число пропавших при наводнении в Иркутской области сократилось до 13 человек

6 часов назад
Глава украинских раскольников не считает грехом сотрудничество церкви с КГБ

Глава украинских раскольников не считает грехом сотрудничество церкви с КГБ

7 часов назад
Производство "Авангардов" идет по плану. Борисов прокомментировал сообщения американских СМИ

Производство "Авангардов" идет по плану. Борисов прокомментировал сообщения американских СМИ

8 часов назад
Что почем? Все минивены, доступные в России

Что почем? Все минивены, доступные в России

8 часов назад
Меньше некуда: физики получили МРТ отдельных атомов

Меньше некуда: физики получили МРТ отдельных атомов

8 часов назад
Под Воронежем чудом выжил мужчина, упавший в мазутную реку

Под Воронежем чудом выжил мужчина, упавший в мазутную реку

9 часов назад
Знай наших: алкоголь без похмелья - теперь и в России

Знай наших: алкоголь без похмелья - теперь и в России

9 часов назад
В подмосковном супермаркете охранник задушил покупателя

В подмосковном супермаркете охранник задушил покупателя

9 часов назад
2 тысячи в сутки: найдены зарубежные курорты с самыми дешевыми отелями

2 тысячи в сутки: найдены зарубежные курорты с самыми дешевыми отелями

10 часов назад
Представлен очень быстрый и очень роскошный седан Audi S8

Представлен очень быстрый и очень роскошный седан Audi S8

10 часов назад
Хочешь жениться? Посети психиатра

Хочешь жениться? Посети психиатра

11 часов назад
Появились первые фото нового BMW X6

Появились первые фото нового BMW X6

11 часов назад
Samsung объявила дату очередной большой презентации

Samsung объявила дату очередной большой презентации

12 часов назад
Прерванный полет: что будет с российским спросом на недвижимость в Грузии

Прерванный полет: что будет с российским спросом на недвижимость в Грузии

12 часов назад
Физические упражнения повышают шансы женщин забеременеть

Физические упражнения повышают шансы женщин забеременеть

13 часов назад
Сюрприз для худеющих: Роскачество проверило мультизерновой хлеб

Сюрприз для худеющих: Роскачество проверило мультизерновой хлеб

14 часов назад
В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

27.06.2019 12:15