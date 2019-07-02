СМИ сравнили кино-"Курск" с реальными событиями

Европейский взгляд на катастрофу в Баренцевом море российской атомной подлодки в августе 2000 года представляет бельгийский фильм "Курск" режиссера Томаса Винтерберга и продюсера Люка Бессона. Картина вышла в российский прокат 27 июня 2019 года. Фильм снят по книге "Время умирать" журналиста Роберта Мура. Он взял за основу официальную версию произошедшего – взрыв неисправной торпеды на борту субмарины.

СМИ отмечают уважительное отношение к печальной странице недавней российской истории. Но журналисты "ФильмПро" решили сравнить, что в фильме показано не так, как было в реальности.

Это тяжелое кино с элементами излишнего гламура

Главные герои фильма Михаил Аверин и его супруга Татьяна. Это вымышленные люди, но у них есть реальные прототипы — капитан-лейтенант Дмитрий Колесников и его жена Ольга. В картине у главной пары уже есть один ребёнок – мальчик 7-8 лет, а сама Татьяна была беременна вторым. На самом деле Ольга и Дмитрий Колесников поженились за полгода до последнего выхода "Курска" в море. В момент описываемых в кино трагических событий Ольга ожидала появления на свет первенца. Хотя, конечно, можно считать Михаила Аверина и Татьяну – собирательными образами.

Авторы "Курска", в отличие от авторов сериала "Чернобыль", не стали концентрировать внимание на бытовых подробностях, стараясь максимально точно показать условия жизни россиян на суровом севере. Поселок Видяево, где живут моряки Северного флота со своими семьями, выглядит в кино киношно – излишне гламурно, а дома, в которых обитают главные герои, слишком аккуратны. Правда, видимо, Томас Винтенберг ориентировался не на то, каким был поселок в 2000 году, а на его вид десятью-пятнадцатью годами позже. За это время поселок стал выглядеть немного ярче: здесь покрасили дома и кое-где даже асфальт свежий положили, как отмечают те, кто может сравнить фильм и уличную реальность Видяева.

Не соврали, но приукрасили

Первые слухи о нештатной ситуации распространяются молниеносно, едва достигнув берега. вдова подводника Сергея Ерахтина Наталья узнала про ЧП на "Курске" от свекрови. Главная героиня узнает об аварии в море на детской площадке, откуда забирает сына домой.

Не на шутку испугавшись, главная героиня фильма Татьяна бежит в Дом офицеров. Здесь она надеется разузнать хоть что-то, но никакой информации ей не дают. И этом правда. То же самое говорит в своём интервью Наталья Ерахтина – на тот момент данных не было.

Стук на борту: ложь или реальность

По официальной версии, в первые часы после взрывов на "Курске" часть экипажа еще была жива. Якобы связь с выжившими установили по радио, но затем говорят лишь о перестукивании. Радио в фильме "Курск" не упоминается вовсе, а вот стук кувалды, разносящийся под водой, действительно, слышно.

Женам подводников сначала говорили, отмечает Наталья Ерахтина, что пострадавших в подводной лодке обеспечивают кислородом и питанием. На деле ничего этого не было. К месту, где лежал "Курск", только пытались стянуть спасательные суда, на одном из которых находилось специальное оборудование – мини-батискафы, с помощью которых можно было бы приступить к спасению экипажа аварийной атомной субмарины.

В фильме сначала при помощи мощных гидроакустических систем на кораблях слышат стук кувалды, которым экипаж подлодки обозначает, что на борту есть живые, а уже затем отправляют спасательный корабль. Слышали ли в реальности этот самый стук – не ясно.

К сожалению, спасательная миссия оборачивается провалом – на люке девятого отсека, в котором находились люди, обнаруживают трещину. Повреждение металлической обшивки подводной лодки не позволяет мини-субмарине закрепиться на корпусе "Курска", чтобы открыть люк: нет герметичности.

Авторы кино-"Курска" считают иначе

В фильме "Курска" неудачу списывают на неисправность российского спасательного оборудования. Якобы мини-субмарина довольно старая. Но русские ее героически пытаются починить, в перерывах, видимо, между погружениями. В реальности попыток спуска батискафа к лежащему на дне атомному ракетоносцу было несколько, но не одна из них не увенчались успехом.

Время в кино всегда идет иначе. Иногда весь день на экране длится пару минут, а иногда один глоток воздуха растягивается на 5 минут экранного времени. По официальной версии, спасшиеся в девятом отсеке подводники жили еще около 8 часов. Авторы кино-"Курска" посчитали иначе. Они посчитали, что подводники могли прожить еще несколько дней.

Именно это допущение авторов делает возможной сцену надежды в фильме, где выжившие подводники "Курска" криками и ликованием встречают спасательную субмарину, пытающуюся пристыковаться к их люку.

Шокировавшая мир последняя записка с "Курска"

В фильме освещение "Курска" работает до последнего, а Михаил Аверин записку, текст которой повергнет в шок людей по всему миру, пишет при свете. В реальности Дмитрий Колесников писал на клочке бумаги в темноте. В девятом отсеке субмарины не было аварийного освещения, но теоретически можно было воспользоваться аварийными фонариками, анализирует ситуацию в своей книге "АПРК "Курск". 10 лет спустя. Факты и версии" капитан первого ранга Владимир Шигин.

Авторов фильма опровергает сам Дмитрий Колесников, записку которого удалось поднять после катастрофы на поверхность и расшифровать.

"Здесь темно писать, но наощупь попробую! – писал подводник. — Шансов, похоже, нет. Процентов 10-20. Будем надеяться, что хоть кто-нибудь прочитает".

Дальше подводник приводит список личного состава, тех людей, кто находится вместе с ним в девятом отсеке, и попытается покинуть лодку. "Всем привет, отчаиваться не надо", — заканчивается записка Колесникова.

Никаких документальных свидетельств того, какие действия предпринимали подводники для спасения своих жизней в затапливаемом отсеке нет. А подробности катастрофы будут засекречены еще минимум десять лет.

Авторы фильма предполагают, что они отыскали специальные картриджи для системы регенерации воздуха, потому и продержались так долго. В реальности эти доводы ничем не подкреплены.

Когда в подлодку удалось проникнуть водолазам, отсек был практически на 99% заполнен водой, пишет в своей книге о катастрофе "Курска" Владимир Шигин. Найденные водолазами тела были с признаками отравления угарным газом. Но несколько тел были повреждены. Вероятно, еще одним взрывом. Предположительно, кто-то из подводников уронил в воду, смешанную с маслом, шашки регенерации. В этот момент и произошел еще один взрыв.

Те, кто находился рядом с системой регенерации воздуха, погибли мгновенно. Остальные вынужденно нырнули под воду. После того, когда они вынырнули, жить им оставалось лишь несколько минут. Вспыхнувший в девятом отсеке после взрыва пожар выжег весь оставшийся кислород. Такой же версии придерживаются и авторы фильма.

Катастрофа, объединившая мир

На ленты информационных агентств за сутки до трагедии просочилась информация об учениях в Баренцевом море: для проведения операции по спасению моряков в район учений 10 августа должна выйти подлодка, которая ляжет на грунт. Никто не был готов к нештатной ситуации на борту субмарины и к настоящей спасательной операции.

На восьмой день после аварии 20 августа 2000 года в зону поиска допустили норвежское судно Seaway Eagle. С него водолазы на следующие сутки не только смогли добраться до корпуса затонувшей субмарины, но и при помощи специальных ключей открыть аварийный люк в хвостовой части К-141. Живых внутри уже не было.

В фильме миссия спасения "Курска" была возложена на британский корабль. Это не ошибка. Великобритания действительно предложила свою помощь на море первой. В кино британцы просто воплощают образ стран, предложивших России помощь.

Люк Бессон обошелся без Путина

В бельгийском фильме обошлись без Владимира Путина, на первый год президентства которого пришлась авария на "Курске". Вместо него с женами подводников в Доме офицеров встречается некий адмирал. И именно с этим высокопоставленный представителем ВМФ России возникает в зале перепалка у женщин, чьи мужья ушли в морской поход.

На самом деле президент России Владимир Путин приехал в Видяево 22 августа, на следующий день после того, как норвежцы отрыли люк девятого отсека. И именно ему отчаявшиеся родственники моряков обращались с жесткими вопросами, женщины на встрече с главой российского государства пытались разобраться в том, что же произошло с их мужьями.

Кино-"Курск" задуман авторами не как классический фильм-катастрофа, а, скорее, как фильм-предостережение. этот фильм — призыв к человечеству, подчеркивает режиссер Томас Винтенберг. Он надеется на то, что возникшее во время просмотра фильма возмущение заставит зрителей противиться любой бюрократии, которая способна раздавить людей.

Люк Бессон признался, что взялся за проект, потому что увидел в истории важное послание для современного мира. Его совсем не интересовало, кто виноват, какая идеология за этим стоит, и кто находится у власти.

"Ведь драмы, подобные "Курску", случаются из-за того, что мир устроен несправедливо и зиждется на лицемерии, жажде наживы, эгоизме", — делает вывод продюсер картины.

Финал фильма известен всем – погибли все 118 моряков, находившихся на подводной лодке. Главным врагом пытавшихся выжить в девятом отсеке подводников оказалось время: его не хватило, чтобы спастись или быть спасенными. Виновато ли в их гибели то время, в которое им выпало жить, решать зрителю.