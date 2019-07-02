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Авиасообщение России и Чехии 15 минут назад

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2 июля 201921:03 Елена Ерофеева

Воздушный спор: транспортные ведомства России и Чехии ведут переговоры

Воздушный спор: транспортные ведомства России и Чехии ведут переговоры

Москва и Прага договорились вернуться к прежнему объему регулярных авиаперевозок. Пока — до 7 июля. В разгар туристического сезона сотни пассажиров утром застряли в аэропортах и пережили несколько крайне напряженных часов. Чехия без объяснения причин ввела запрет на полеты для российских компаний и, судя по всему, пыталась таким образом добиться для своих самолетов изменений в правилах пролета в Азию.

Авиавласти Чехии отменили рейсы сразу нескольких российских авиакомпаний. Сегодня утром в Шереметьеве пассажиров встретило краснеющее табло: рейс Москва — Прага отменен. Официальная причина демарша не политическая — деловая. Пока Прага приходила к такому непростому для себя решению, туристы нервничали.

- Я сейчас как зомби просто стою, даже плохо соображаю. У меня никаких мыслей, как отменен может быть рейс?
- Волнительно, что отменили, и странно, что не объяснили, почему, буквально перед самым вылетом.

Утром Чехия не готова к компромиссу и запрещает сначала все рейсы. "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" пересматривают расписание.

В Екатеринбурге задержка на шесть часов, в столичном аэропорту — почти на 10. Из Праги тоже улететь невозможно.

"Я спросил, будет ли рейс в 15:45. Мне сказали: нет, его отменили", — говорит турист Даниил Лапочкин.

Но уже к полудню чешские власти меняют настрой и открывают небо над Прагой для "Уральских авиалиний". "Аэрофлоту" оставляют два рейса из шести. Этим шагом они достигают паритета. Теперь все поровну: у чешской авиакомпании два рейса в Россию, у российской — тоже два.

"На сегодняшний день у нас отменено в общей сложности четыре рейса Прага — Москва. Это окончательные данные", — говорит пресс-секретарь международного аэропорта Праги Роман Пацвонь.

"Во-первых, у нас были более вместительные суда на эти два рейса, которые сегодня утром вылетели. И в том числе мы предлагали возврат без сборов либо поменять маршрут внутри Европы", — говорит заместитель начальника пресс-службы ПАО "Аэрофлот" Вера Абанина.

Чтобы открыть короткую дорогу в Азию, а это только через Сибирь, Чехия выбирает путь шантажа. Изначально Прага запрашивала для своего перевозчика полеты в Сеул на постоянной основе. В ответ Россия просила увеличить частоту полетов Москва — Прага для российских авиакомпаний, но получила отказ.

"Авиакомпания иностранная, которые запрашивает пролет через территорию России, транссибирские маршруты, она должна согласовать этот вопрос, — говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. — "Чешские авиалинии" запросили постоянный пролет через территорию России в Сеул, им отказали".

Запрет Чехии для российских авиаперевозчиков продлился всего восемь часов. К середине рабочего дня Минтранс выступил с официальным заявлением: до 7 июля все ограничения сняты, стороны ведут переговоры.

"Это совместный договор о дате 7 июля, когда бы мы хотели согласовать все детали, чтобы полеты между Российской Федерацией и Чешской республикой проходили по графику. Ночью были переговоры об этом", — говорит пресс-секретарь Министерства транспорта Чехии Франтишек Емелка.

"Эти действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами. Ожидаем, что вопрос будет решен в самые сжатые сроки", — говорит руководитель пресс-службы Минтранса РФ Александр Волков.


Битва за авиамаршруты развернулась в разгар туристического сезона. В споре авиационных властей крайними снова оказались простые люди. Анастасия повезла сына на лечение. В Чехию улетели спокойно, но теперь беспокоится: смогут ли вернуться обратно?

- У нас вылет 13 июля из Праги в Москву. Нам не подтвердили информацию, что эти билеты будут действительны и мы по ним сможем улететь.

В Чехии сейчас отдыхает около 20 тысяч российских туристов. Количество забронированных туров — еще больше. Кристина организует детские поездки в Прагу, 23 июля должна везти группу школьников из Екатеринбурга.

"Естественно, не хочется ничего отменять, но мы и не отменяем. Надеемся, что все состоится. Будем на протяжении семи дней путешествовать и рисовать", — рассказала она.

По объему турпотока в Чехию Россия — на четвертом месте после Германии, Словакии и Польши. Чешской экономике российские путешественники приносят больше 30 миллионов долларов в год. Столь резкая мера пражского Минтранса может болезненно сказаться на чешской туриндустрии.

"Телефоны обрываются, естественно, очень много нервов по этому поводу. Все очень остро на это реагируют", — рассказывает представитель туристической компании Борис Тюленев.

Начиная с середины лета, количество рейсов из России перекрывает любые другие направления, которые прилетают в пражский аэропорт. Каждый год Чехию посещают более полумиллиона россиян.

"Чехию можно назвать одним из самых бюджетных направлений для экскурсионного отдыха, поэтому если говорить об аудитории, то это и молодежь в возрасте 25-30 лет, и туристы преклонного возраста", — говорит пресс-секретарь компании-туроператора Светлана Баранова.

Видимо, посчитав убытки, пражская сторона решила пойти на компромисс. Но ситуация до сих пор шаткая: ведь договор действует только до 7 июля, а путевки проданы до конца августа.

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