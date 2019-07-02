Скульптура "Родина-мать зовет!" сможет выдержать тайфун и торнадо
Знаменитая скульптура Родина-мать в ближайшие девять месяцев будет скрыта от глаз посетителей Мамаева кургана. Монумент ждет масштабное обновление, которое должно завершиться к 75-ой годовщине Победы. Только снаружи на памятнике насчитали около двенадцати километров трещин. Как их обезвредят и какой вид совсем скоро примет одна из самых известных скульптур в мире?
Впервые за минувшие полвека монумент "Родина-мать зовет!" одели в леса, и теперь специалисты со всей страны решают сложнейшую задачу, как всего за девять месяцев отреставрировать скульптуру внутри и снаружи.
Рабочие совещания, стук молотков — за десятилетия монумент зарос и мхом, и покрылся многослойными минеральными отложениями. И, пожалуй, самое опасное — трещины, которые местами даже разрывали эту гигантскую скульптуру из железобетона.
"Вот это левая рука, вот это правая рука, которая удерживает меч. Когда выявили, что разрывается бетон, было принято решение добавить вот эти канаты", — рассказывает заместитель руководителя проекта реставрации скульптуры "Родина-мать зовет!", представитель компании-подрядчика Сергей Сирота.
Канаты — они же стальные 39-миллиметровые тросы (всего их 117 штук) — натянуты словно струны. Один такой выдерживает нагрузку до ста тонн. На каждом специальный датчик.
"Происходит возбуждение каждого каната и этот датчик передает колебание в герцах на систему обработки", — рассказывает Сергей Сирота.
Теперь даже если тайфун или торнадо, к примеру, конструкция парящей руки с мечом под натиском даже шквалистого ветра не рухнет, а датчики, если что, предупредят. Между тем внутри скульптуры пространство сужается по мере подъема, как конус, а лифта тут нет.
Вот такая узкая лестница, узкий лаз и практически эксклюзивная возможность подняться внутрь головы "Родины-матери". Здесь все в альпинистском снаряжении — и меч, и Волгоград с высоты птичьего полета. Альпинисты уже исследуют самые труднодоступные места монумента и даже замерили длину всех трещин, а их оказалось довольно много.
"Снаружи монумента — двенадцать километров трещин", — говорит Сирота.
Для деликатной работы с поверхностью в Волгоград привезли специальную голландскую технологию мягкого бластинга — вот этот с виду космонавт в зеленом скафандре под давлением из гидробластера зачистит скульптуру от мха, минеральных образований и растительности. Уже в апреле 2020 года скульптуру должны будут сдать городу. Леса снимут и гости увидят ее обновленной как раз к 75-летию окончания Великой Отечественной войны.
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