Шарапова досрочно завершила выступление на Уимблдоне

Российская теннисистка Мария Шарапова встречалась в первом круге Уимблдонского турнира с француженкой Полин Пармантье​​​. Россиянка снялась с матча в третьем сете при счете 4:6, 7:6 (7:4), 5:0 в пользу соперницы.

В следующем круге представительница Франции сразится с испанкой Карлой Суарес-Наварро.

Отметим, что Шарапову в последнее время все чаще преследуют травмы. Именно по этой причине россиянка не сумела завершить встречу с Пармантье.