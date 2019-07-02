"Большая потеря для флота и армии": Путин выслушал доклад Шойгу о трагедии на Северном флоте

Президент России Владимир Путин во вторник вечером проводит встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Глава военного ведомства доложил президенту об обстоятельствах трагедии на Северном флоте. Кадры встречи показал телеканал "Россия 1".

"Это большая потеря для флота и армии", — сказал Путин и поручил Шойгу выехать в Североморск, чтобы лично выслушать доклады на месте.

Президент также выразил соболезнования родственникам погибших и распорядился оказать всю необходимую помощь.

Ранее сегодня Министерство обороны РФ сообщило трагическую новость: 14 моряков погибли в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

ЧП произошло 1 июля в российских территориальных водах при проведении батиметрической съемки, то есть изучения глубин и рельефа дна.

Благодаря самоотверженным действиям экипажа пожар был ликвидирован. Подводники погибли в результате отравления продуктами горения.

Сейчас аппарат находится на главной базе Северного флота — в Североморске.

Расследование проводит лично главнокомандующий ВМФ, также начал проверку Следственный комитет.

Как отметил Путин в беседе с Шойгу, в составе экипажа глубоководного аппарата, на котором произошел пожар, были семь капитанов I ранга и два Героя России.

В связи с трагедией на Северном флоте Владимир Путин сегодня отменил свое участие в форуме "Реки России", который проходит в Тверской области.