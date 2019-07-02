Павел Колобков: Россия является сторонником чистого спорта

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал информацию Всемирного антидопингового агентства по поводу 298 российских атлетов, подозреваемых в употреблении запрещенных средств. По мнению спортивного чиновника, если факты подтвердятся, виновные будут дисквалифицированы.

"Следует дождаться результатов экспертизы, а не делать предварительных выводов. Сейчас определены 298 спортсменов, данные которых подозрительны и будут дополнительно проверены. Если спортсмен нарушил антидопинговые правила, он будет дисквалифицирован", – цитирует Колобкова РИА Новости.

Также он сообщил, что российская сторона тесно взаимодействует с представителями WADA, ничего от них не скрывая. "Россия является сторонником чистого спорта", – отметил министр спорта РФ.

Напомним, что ранее WADA заподозрило 298 российских спортсменов после проверки проб, предоставленных московской лабораторией.