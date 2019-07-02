"Тоттенхэм" совершил самый дорогой трансфер в истории клуба

Лондонский "Тоттенхэм" объявил о подписании контракта с полузащитником "Лиона" и сборной Франции Тангаем Н'Домбеле. Соглашение с 22-летним французским футболистом рассчитано до 2025 года. Этот трансфер стал для "шпор" самым дорогим в истории клуба.

Как сообщает Sky Sports, англичане заплатили за Н'Домбеле 65 миллионов фунтов стерлингов. Ранее "Тоттенхэм" не совершал столь дорогих покупок.

В прошедшем сезоне 22-летний полузащитник "Лиона" провел 41 матч, забив 1 гол и сделав 7 результативных передач. В октябре 2018 года футболист дебютировал за национальную команду.