Во французском ресторане украли 150 бутылок вина на сотни тысяч евро

Из парижского ресторана неизвестные украли около ста пятидесяти бутылок элитного вина. Их общая стоимость оценивается от 400 до 600 тысяч евро.

Жертвой кражи стал ресторан Michel Rostang, который имеет две мишленовские звезды. Заведение располагается в центре Парижа, недалеко от Триумфальной арки.

Похищение произошло 1 июля, сообщает "Интерфакс", ссылаясь на французские СМИ. По предварительным данным, грабители забрались в погреб ресторана, где в настоящее время ведутся ремонтные работы. Чтобы проникнуть туда, злоумышленники вырыли погреб диаметром около пятидесяти сантиметров.

Среди украденных бутылок дорогостоящих вин — Petrus и Romanee-Conti. Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда объектами похищения становятся напитки высокого класса. В ноябре 2017 года также в столице Франции украли 69 бутылок изысканного виски, общая стоимость которых составила почти 700 тысяч евро.

В настоящее время полиция проводит расследование случившегося.