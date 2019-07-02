Тема:
Ситуация в Донбассе 5 минут назад
Корреспондент Андрей Руденко: ВСУ с радостью стреляют по журналистам
Корреспондент ВГТРК Андрей Руденко, чья съемочная группа попала под минометный обстрел на западе Донецка, в эфире программы "60 минут" рассказал, как развивались события.
"Примерно в 13:00 мы отправились на западную окраину Донецка, чтобы зафиксировать очередное нарушение со стороны вооруженных сил Украины, а именно обстрел поселка Александровка. Примерно в 16:55 по московскому времени ВСУ обстреляли этот поселок минометами калибра 82 миллиметра. Приехав на место, мы начали видеофиксацию, по нам был открыт огонь со стороны позиций ВСУ из минометов калибром 120 миллиметров", — сообщил Руденко.
По мнению корреспондента, это был прицельный обстрел: "Скорее всего, вооруженные силы Украины видели, по кому они стреляют. В том месте они занимают господствующую высоту, эта линия у них как на ладони. Они никак не могли не видеть, что на месте работают корреспонденты". Как отметил Руденко, прицельный огонь по журналистам со стороны Украины уже никого не удивляет. Военные даже просят снимать опознавательные знаки со словами "пресса", так как ВСУ сразу открывают огонь в то место, где работают журналистские группы.
Хаотичный обстрел линии соприкосновения ведется уже больше месяца — обострение началось сразу после вступления Зеленского на пост президента Украины. Огонь ведется по жилым домам, подчеркнул журналист.
В данный момент обстрелы продолжаются. "Буквально час назад под огнем был поселок Зайцево. ВСУ открыли огонь из миномета, подпалили жилые дома, а когда хотели подъехать пожарные машины, их начали обстреливать из автоматического оружия. Кроме как циничным преступлением, назвать это никак нельзя", — сказал корреспондент.
Ранее сообщалось, что съемочная группа корреспондента ВГТРК Андрея Руденко попала под огонь украинских силовиков на западе Донецка. Никто из членов съемочной группы не пострадал.
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