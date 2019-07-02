Россия выплатила взнос в бюджет Совета Европы

Россия возобновила выплаты членских взносов в бюджет Совета Европы, рассказал Deutsche Welle глава пресс-службы СЕ Даниэль Хельтген. Он также выразил уверенность, что РФ погасит задолженность за 2017 и 2018 годы, которая составляет 55 миллионов евро, и выплатит пени за просрочку платежа.

Факт уплаты Россией взноса в бюджет СЕ за 2019 год подтвердил глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой. По его словам, Россия "исполняет свои обещания, кто бы что ни говорил и ни думал по этому поводу".

В апреле 2014 года российская делегация в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ассамблеи из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались, напоминает ТАСС. В ответ наша делегация заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах даже не направляла заявку на подтверждение своих полномочий.

Выплата взноса России в бюджет СЕ была заморожена в 2017 году. На прошлой неделе, 26 июня, участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме.