"АвтоВАЗ": остановка производства не скажется на доступности автомобилей

"АвтоВАЗ" с 3 июля вынужденно приостанавливает производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске. Как говорится в официальном сообщении, простой связан с нарушением поставок необходимых комплектующих со стороны завода "Автокомпонент", расположенного в Нижнем Новгороде. Компания оставляет за собой право взыскать с недобросовестного поставщика все понесенные убытки, сообщает "Россия 24". При этом отмечается, что остановка конвейера не окажет влияния на доступность автомобилей LADA в дилерской сети. О возобновлении производства обещают сообщить дополнительно.



"Завод — это живой организм, и на современном заводе поставки комплектующих идут "джаст ин тайм", то есть не накапливаются складские запасы. Сегодня возникли сложности с поставками, очередные, к сожалению, и с завтрашнего дня мы останавливаем производство. Речь идет о номенклатуре изделий, которые используются в основном для сборки пластиковых частей автомобиля, частей салона. Это режим вынужденного простоя с оплатой заработка за эти дни", — рассказал директор по связям с общественностью Сергей Ильинский.