Пригода выбран знаменосцем сборной России на церемонии открытия Универсиады-2019

Пловец Кирилл Пригода станет знаменосцем национальной команды России на церемонии открытия летней Универсиады 2019 года, которая пройдет в Неаполе. Студенческие спортивные соревнования стартуют 3 июля.

О выборе знаменосца сборной России сообщил президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов, на которого ссылается ТАСС. Напомним, что 23-летний Пригода является четырехкратным чемпионом мира на короткой воде.

На Универсиаде-2019 будут разыграны 222 комплекта наград в 18 видах спорта. Российская сборная представлена на турнире 275 спортсменами. Студенческие игры завершатся 14 июля.