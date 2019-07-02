Тело футболистки сборной Швейцарии Исмаили найдено на дне озера Комо

Масштабная поисковая операция на озере Комо в Италии завершилась обнаружением на глубине 204 метров тела футболистки сборной Швейцарии и "Янг Бойз" Флорианы Исмаили. Труп спортсменки был найден при помощи специального робота.

Как сообщает Blick, после окончания поисковой операции тело 24-летней девушки было доставлено в больницу Святой Анны. Семью Исмаили уже оповестили о печальной находке. Причина смерти спортсменки пока не установлена.

Напомним, что Флориана и ее подруга арендовали моторную лодку. Отплыв от берега на 700 метров и бросив якорь, девушки стали загорать. Чуть позже футболистка нырнула в воду, но так и не всплыла на поверхность.