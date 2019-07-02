Для наблюдения полного затмения Солнца в Аргентине высадился звездный десант
Полное солнечное затмение наблюдают в Южной Америке — в Чили и Аргентине. Его длительность 4 минуты 33 секунды. Многие туристы и жители региона к началу затмения специально отправились в горы, где расположены обсерватории, чтобы наблюдать процесс оттуда. Часть астрономов-любителей вооружились собственными телескопами. Остальным остается довольствоваться онлайн-трансляцией на сайте NASA. На российской территории затмение вживую увидеть не удастся.
Максимальная фаза затмения составила 1 минуту 5 секунд и наступила в 22 часа 23 минуты по Москве, говорится в сообщении сайта Московского планетария. продолжительность полной фазы: 4 минуты 33 секунды. Также кроме Чили и Аргентины полная фаза затмения была видна в юго-восточной части Тихого океана.
Астрономы отмечают, что длительность полных затмений Солнца не превышает 7,5 минуты, частных (большой фазы) — 2 часа. При этом лунная тень скользит по Земле со скоростью 1 километра в секунду, пробегая за время затмения расстояние до 15 тысяч километров. Диаметр лунной тени составляет около 270 километров — это и есть максимальная ширина области полного солнечного затмения. Уникальное астрономическое явление увидят только те, кто находится в нужное время и в нужном месте, то есть внутри этой тени.
Лунная тень коснется Земли недалеко от чилийского города Ла-Серена. Далее она будет стремительно двигаться на юго-восток. Затмение завершится вблизи Буэнос-Айреса. Затмение 2 июля 2019 года продлится в два раза дольше, чем аналогичное в 2017 году. За ним смогут наблюдать жители Боливии, Перу, Эквадора, Парагвая и Уругвая, некоторых регионов Бразилии, Колумбии, Панамы и Венесуэлы.
Для богатеньких любителей астрономии организован к северо-востоку от Ла-Серены элитного лагеря Nomad Eclipse Glamp. Пребывание в нем, не считая перелета в Аргентину, стоит 5 тысяч долларов. Ради затмения в Чили и Аргентину отправились 230 человек. Среди них немало знаменитых людей: актеры Роберт Дауни-младший ("Железный человек") и Крис Эванс ("Капитан Америка"), экс-президент США Билл Клинтон, основатели компаниё Microsoft Билл Гейтс и Virgin Galactic Ричард Брэнсон, а также гитарист Queen Брайан Мэй.
Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними — две недели. Во время этих небесных спектаклей Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию.
Если посередине между светилом и нашей планетой оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля — то лунное.
Полное солнечное затмение возможно потому, что угловой размер Луны и Солнца на земном небосклоне практически совпадают. Смотреть на солнечное затмение обязательно через закопченное стекло или специальные темные очки, чтобы обезопасить глаз от солнечного ожога.
В течение 2019 года ожидается пять затмений: три солнечных (частное — 6 января, полное — 2 июля и кольцеобразное — 26 декабря), а также два лунных (полное — 21 января и частное — 17 июля). Все затмения, кроме полного, доступны для наблюдений со стороны России.
26 декабря 2019 года кольцеобразное затмение можно будет наблюдать на Аравийском полуострове, в Индии и Индонезии.
В июле 2019 года россияне и жители Москвы смогут наблюдать и другие астрономические явления. Например, кольца Сатурна, который окажется очень близко по космическим масштабам к Земле, и его крупнейший спутник Титан. А 11 ноября произойдет еще одно необычное астрономическое явление, такие случаются не чаще 12 раз за сто лет. На одну линию с Солнцем встанет Меркурий. В течение четырех часов первую планету Солнечной системы можно будет наблюдать в виде маленькой черной точки на фоне ближайшей к Земле звезды.
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