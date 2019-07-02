Лимузин Пугачевой на перроне: с руководством Рижского вокзала провели разъяснительную работу

С руководством и коллективом Рижского вокзала проведена разъяснительная работа после инцидента с лимузином Аллы Пугачевой. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе "Российских железных дорог" (РЖД), отметив, что там провели разбор инцидента.

На днях видео с участием кортежа Аллы Пугачевой вызвало бурное обсуждение в Сети. На кадрах можно было увидеть, как лимузин певицы выезжает прямо на перрон Рижского вокзала, после чего она выходит из машины и в сопровождении охраны садится в вагон. Видео с комментарием "Проводили в Юрмалу" было опубликовано на странице форума поклонников Пугачевой в Instagram и вызвало массу негодования у подписчиков.

Многие напомнили, что проезд автомобилей по перрону строго запрещен правилами и никакой звездный статус не дает права их нарушать. В РЖД накануне пояснили, что на появившихся в Сети кадрах показана не пассажирская платформа номер 1 Рижского вокзала, а техническая платформа номер 2, и машина не могла помешать пассажирам и другим посетителям вокзала.

Тем не менее, в компании отметили, что к поездам может подъезжать только спецтехника, и то только в строго регламентированных случаях. В связи с этим действия сотрудников вокзальных служб пообещали проверить.