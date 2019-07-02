Тема:

Гибель моряков-подводников

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
2 июля 201922:55 Владимир Костров

Трагедия на Северном флоте: в Североморске ждут прибытия Шойгу

Трагедия на Северном флоте: в Североморске ждут прибытия Шойгу

Трагедия российского ВМФ: из-за пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 моряков. Среди них семь капитанов первого ранга, двое — Герои России. Президент назвал гибель подводников большой потерей для флота и армии в целом и поручил министру обороны провести тщательное расследование. Уже в ближайшее время Сергей Шойгу прилетит на базу в Североморск.

От Мурманска до Североморска — примерно 17 километров. Там в гавани в данный момент находится глубоководный спускаемый аппарат, на котором произошел пожар, и в ближайшее время ожидают прибытия министра обороны Сергея Шойгу. Соответствующее поручение ему дал президент России Владимир Путин. Главком ВМФ России Николай Евменов уже находится во флотской столице, куда он прилетел практически сразу после происшествия.

По информации Минобороны, пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел в территориальных водах России. Аппарат предназначен для изучения придонных пространств Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. В ходе проведения батиметрических измерений возник пожар.

Четырнадцать моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения. Благодаря самоотверженным действиям экипажа возгорание было ликвидировано. Глубоководный аппарат сейчас находится на военно-морской базе Североморск.

Тем временем в Минобороны России опровергли информацию отдельных СМИ о якобы уведомлении норвежского агентства по ядерной опасности про взрыв газа на подводном аппарате. В военном ведомстве подчеркнули: "Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован. Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось".

Ранее по теме

Сейчас

20:39

Шойгу доложил Путину о трагедии на Северном флоте

20:15

На саммите в Брюсселе согласовано будущее руководство ЕС

18:20

Тайвань продлил на год безвизовый режим для россиян

17:31

Голикова: Россия катастрофически теряет население

16:31

Пожар на глубоководном аппарате. 14 подводников погибли

15:40

Число пропавших при наводнении в Иркутской области сократилось до 13 человек

15:01

Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донбассе

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Трагедия на Северном флоте: в Североморске ждут прибытия Шойгу

Трагедия на Северном флоте: в Североморске ждут прибытия Шойгу

3 минуты назад
Журналистов ВГТРК под Донецком обстреляли во время съемки результатов предыдущих обстрелов

Журналистов ВГТРК под Донецком обстреляли во время съемки результатов предыдущих обстрелов

2 часа назад
Как Тулун приходит в себя после паводка

Как Тулун приходит в себя после паводка

49 минут назад

Трансляции

23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 3 июля

09:00

Форум "Развитие парламентаризма". Конференция "Россия - Африка"
10:00

Празднование 75-летия освобождения Белоруссии
11:00

Пресс-конференция глав МИД РФ и ОИС
Все трансляции
На саммите в Брюсселе согласовано будущее руководство ЕС

На саммите в Брюсселе согласовано будущее руководство ЕС

2 часа назад
Воздушный спор: транспортные ведомства России и Чехии ведут переговоры

Воздушный спор: транспортные ведомства России и Чехии ведут переговоры

1 час назад
Для наблюдения полного затмения Солнца в Аргентине высадился звездный десант

Для наблюдения полного затмения Солнца в Аргентине высадился звездный десант

15 минут назад
Тело футболистки сборной Швейцарии Исмаили найдено на дне озера Комо

Тело футболистки сборной Швейцарии Исмаили найдено на дне озера Комо

58 минут назад
Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою с Дастином Порье

Хабиб Нурмагомедов рассказал о подготовке к бою с Дастином Порье

5 часов назад
Пригода выбран знаменосцем сборной России на церемонии открытия Универсиады-2019

Пригода выбран знаменосцем сборной России на церемонии открытия Универсиады-2019

1 час назад
Красноярский губернатор извинился перед жительницей Канска за резкие слова

Красноярский губернатор извинился перед жительницей Канска за резкие слова

7 часов назад
Редкую шахматную ладью продали за целое состояние

Редкую шахматную ладью продали за целое состояние

3 часа назад
13 самых пунктуальных авиакомпаний в мире

13 самых пунктуальных авиакомпаний в мире

16 часов назад
После мощных процедур Александра Яковлева вновь строит планы на будущее

После мощных процедур Александра Яковлева вновь строит планы на будущее

7 часов назад
Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце

26.06.2019 14:55
Hot or not: что купить вместо нового киллер-кроссовера Renault Arkana?

Hot or not: что купить вместо нового киллер-кроссовера Renault Arkana?

1 час назад
СМИ сравнили кино-"Курск" с реальными событиями

СМИ сравнили кино-"Курск" с реальными событиями

1 час назад
"АвтоВАЗ": остановка производства не скажется на доступности автомобилей

"АвтоВАЗ": остановка производства не скажется на доступности автомобилей

1 час назад
Корреспондент Андрей Руденко: ВСУ с радостью стреляют по журналистам

Корреспондент Андрей Руденко: ВСУ с радостью стреляют по журналистам

1 час назад
"Тоттенхэм" совершил самый дорогой трансфер в истории клуба

"Тоттенхэм" совершил самый дорогой трансфер в истории клуба

1 час назад
Скульптура "Родина-мать зовет!" сможет выдержать тайфун и торнадо

Скульптура "Родина-мать зовет!" сможет выдержать тайфун и торнадо

2 часа назад
Xiaomi представила линейку смартфонов для любителей автопортретов

Xiaomi представила линейку смартфонов для любителей автопортретов

2 часа назад
К приезду Путина в Италию художник нарисовал трактором изображение князя Владимира

К приезду Путина в Италию художник нарисовал трактором изображение князя Владимира

3 часа назад
Ватикан разрешил вскрыть могилы ради поиска пропавших 30 лет назад девочек

Ватикан разрешил вскрыть могилы ради поиска пропавших 30 лет назад девочек

3 часа назад
WADA заподозрило 298 российских атлетов в употреблении допинга

WADA заподозрило 298 российских атлетов в употреблении допинга

3 часа назад
Уимблдон. Рублев обыграл Гарина на старте лондонского турнира

Уимблдон. Рублев обыграл Гарина на старте лондонского турнира

4 часа назад
Французы в шоке: российский бизнесмен арендовал на юбилей легендарный Форт Боярд

Французы в шоке: российский бизнесмен арендовал на юбилей легендарный Форт Боярд

4 часа назад
Тайвань продлил на год безвизовый режим для россиян

Тайвань продлил на год безвизовый режим для россиян

4 часа назад
Российская вдова нигерийского принца поехала в Гану искать счастья с полицейским

Российская вдова нигерийского принца поехала в Гану искать счастья с полицейским

4 часа назад
Страшное ДТП на Кутузовском: детей из искореженной машины доставали спасатели

Страшное ДТП на Кутузовском: детей из искореженной машины доставали спасатели

5 часов назад
Голикова: Россия катастрофически теряет население

Голикова: Россия катастрофически теряет население

5 часов назад
Граждане Украины смогут стать россиянами в упрощенном порядке

Граждане Украины смогут стать россиянами в упрощенном порядке

5 часов назад
Девушка, которой муж отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии

Девушка, которой муж отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии

5 часов назад
Прокуратура раскритиковала работу ГИБДД. Камерам досталось тоже

Прокуратура раскритиковала работу ГИБДД. Камерам досталось тоже

6 часов назад
Число пропавших при наводнении в Иркутской области сократилось до 13 человек

Число пропавших при наводнении в Иркутской области сократилось до 13 человек

6 часов назад
Глава украинских раскольников не считает грехом сотрудничество церкви с КГБ

Глава украинских раскольников не считает грехом сотрудничество церкви с КГБ

8 часов назад
Производство "Авангардов" идет по плану. Борисов прокомментировал сообщения американских СМИ

Производство "Авангардов" идет по плану. Борисов прокомментировал сообщения американских СМИ

8 часов назад
Что почем? Все минивены, доступные в России

Что почем? Все минивены, доступные в России

8 часов назад
Меньше некуда: физики получили МРТ отдельных атомов

Меньше некуда: физики получили МРТ отдельных атомов

9 часов назад
Под Воронежем чудом выжил мужчина, упавший в мазутную реку

Под Воронежем чудом выжил мужчина, упавший в мазутную реку

9 часов назад
Знай наших: алкоголь без похмелья - теперь и в России

Знай наших: алкоголь без похмелья - теперь и в России

9 часов назад
В подмосковном супермаркете охранник задушил покупателя

В подмосковном супермаркете охранник задушил покупателя

10 часов назад
2 тысячи в сутки: найдены зарубежные курорты с самыми дешевыми отелями

2 тысячи в сутки: найдены зарубежные курорты с самыми дешевыми отелями

10 часов назад
Представлен очень быстрый и очень роскошный седан Audi S8

Представлен очень быстрый и очень роскошный седан Audi S8

10 часов назад
Хочешь жениться? Посети психиатра

Хочешь жениться? Посети психиатра

11 часов назад
Samsung объявила дату очередной большой презентации

Samsung объявила дату очередной большой презентации

12 часов назад
Прерванный полет: что будет с российским спросом на недвижимость в Грузии

Прерванный полет: что будет с российским спросом на недвижимость в Грузии

12 часов назад
Физические упражнения повышают шансы женщин забеременеть

Физические упражнения повышают шансы женщин забеременеть

13 часов назад
Сюрприз для худеющих: Роскачество проверило мультизерновой хлеб

Сюрприз для худеющих: Роскачество проверило мультизерновой хлеб

14 часов назад
В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы

27.06.2019 12:15