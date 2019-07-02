Трагедия на Северном флоте: в Североморске ждут прибытия Шойгу
Трагедия российского ВМФ: из-за пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 моряков. Среди них семь капитанов первого ранга, двое — Герои России. Президент назвал гибель подводников большой потерей для флота и армии в целом и поручил министру обороны провести тщательное расследование. Уже в ближайшее время Сергей Шойгу прилетит на базу в Североморск.
От Мурманска до Североморска — примерно 17 километров. Там в гавани в данный момент находится глубоководный спускаемый аппарат, на котором произошел пожар, и в ближайшее время ожидают прибытия министра обороны Сергея Шойгу. Соответствующее поручение ему дал президент России Владимир Путин. Главком ВМФ России Николай Евменов уже находится во флотской столице, куда он прилетел практически сразу после происшествия.
По информации Минобороны, пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел в территориальных водах России. Аппарат предназначен для изучения придонных пространств Мирового океана в интересах Военно-морского флота России. В ходе проведения батиметрических измерений возник пожар.
Четырнадцать моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения. Благодаря самоотверженным действиям экипажа возгорание было ликвидировано. Глубоководный аппарат сейчас находится на военно-морской базе Североморск.
Тем временем в Минобороны России опровергли информацию отдельных СМИ о якобы уведомлении норвежского агентства по ядерной опасности про взрыв газа на подводном аппарате. В военном ведомстве подчеркнули: "Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован. Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось".
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