Мария Шарапова: не хочу уходить из спорта

Российская теннисистка Мария Шарапова, не сумевшая из-за травмы доиграть матч первого круга Уимблдонского турнира против француженки Полин Пармантье, заявила, что не собирается завершать теннисную карьеру, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.

"Во втором сете прежние проблемы с сухожилием левого предплечья, к сожалению, дали о себе знать. Это было действительно больно, поэтому я и завершила матч досрочно", – приводит слова Шараповой издание Metro.

"В последнее время у меня хватало травм. Но я не хочу уходить из спорта. У меня сохранилась страсть к теннису. Я люблю то, чем занимаюсь", – добавила теннисистка.

Напомним, что Мария Шарапова уступила в первом круге Уимблдона Полин Пармантье из Франции, прервав поединок при счете 4:6, 7:6 (7:4), 5:0 в пользу соперницы.