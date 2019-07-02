Российские баскетболистки вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

В сербском Белграде завершилась последняя встреча 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу среди женских команд между сборными России и Италии. Россиянки сумели обыграть соперниц со счетом 63:54 (17:17, 12:16, 18:12, 16:9) и выйти в четвертьфинал турнира.

В следующем раунде российские баскетболистки встретятся с командой Испании. Матч между ними состоится 4 июля.

Остальные четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: Франция – Бельгия, Венгрия – Великобритания, Сербия – Швеция.