МО РФ опровергло информацию из Норвегии о предупреждении о взрыве газа

В Минобороны России опровергли информацию о якобы имевшем место уведомлении норвежского агентства по ядерной опасности про взрыв газа на глубоководном аппарате.

Военные подчеркнули: экипаж, благодаря самоотверженным действиям, ликвидировал очаг возгорания. Никаких уведомлений, касающихся научно-исследовательского аппарата, норвежской стороне не направлялось, сообщает телеканал "Россия 24".

"Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован. Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось", — заявило Минобороны РФ.