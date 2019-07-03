Канада планирует вооружать Украину

В ходе состоявшегося во вторник в Торонто совместного брифинга с Владимиром Зеленским премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Украина добавлена в список стран, куда разрешено продавать канадское оружие.

По словам главы кабинета, со стороны канадских компаний уже есть инвестиции в производство на Украине боеприпасов, Канада помогает обучать украинскую армию, тренировать украинских военнослужащих, сообщает ТАСС.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что принято принципиальное решение относительно возможности поставок Канадой Украине оборонительного оружия и новейшей военной техники. По его словам, достигнута договоренность о поставках бронетехники и о том, что сотрудничество в этой сфере будет развиваться. При этом детали достигнутых договоренностей Владимир Зеленский обнародовать не стал, предложив дождаться подписания соглашения, передает "Интерфакс".