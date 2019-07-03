3 июля 201904:03
Ключевской изрыгнул 6-километровый столб пепла
В среду, 3 июля, утром по местному времени расположенный на Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту 6 километров над уровнем моря, шлейф от которого распространился в юго-восточном направлении.
Ключевской — самый высокий действующий вулкан на континенте, высота которого составляет 4750 метров, напоминает ТАСС. Последнее его извержение происходило летом 2018 года. Ближайший к вулкану населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района, расположенный в 30 километрах от его подножия.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 моряков
- Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел
- Спорный коридор: полеты в Чехию под вопросом из-за Сибири
- Красноярский губернатор извинился перед жительницей Канска
- Екатеринбург – столица Всемирной летней Универсиады 2023 года
Самое читаемое
-
Орбакайте отреагировала на новости о том, что дети Галкина — ее
- Хирурги прооперировали 3-летнюю девочку, пальцы которой застряли в сливе ванной
- Знаменитая спорстменка нырнула в озеро и пропала
- Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
- Николай Басков узнал о смерти отца перед выступлением
Телеканал "Россия"
-
"Ловушка для королевы": премьера сериала
- Судьба Антона Макарского. "Я трижды пытался уйти от жены"
- "Движение вверх" – самый кассовый российский фильм в Китае
- "Зулейха открывает глаза". Скоро!
Вести.Экономика
-
Главный дизайнер Apple Джони Айв покидает компанию
- Китай резко сокращает импорт сельхозпродукции из США
- Путин: современный либерализм окончательно изжил себя
- Топ-10 стран-производителей чая
- США "не заинтересованы" в равноправной сделке с Китаем
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- VPN "Лаборатории Касперского" перестал обходить блокировки
- Трамп разрешил американским компаниям продавать Huawei свою продукцию
- Биометрические банкоматы заработают в России до конца года
- В Android появится простой обмен большими файлами без интернета
Авто.Вести.Ru
-
"Аркана" не нужна? Что купить вместо киллер-кроссовера Renault Arkana?
- 2020 BMW X6: первые фото нового суперхита
- Новый Land Rover Defender: известны все подробности
- Автомобили красят в цвета канализационных труб ПВХ! Что происходит?
- Что почем? Все минивены, доступные в России
Недвижимость
-
Немец выслал русской невесте 70 тысяч евро и остался без квартиры
- Обманутые дольщики повесили на недострое "трупы"
- Коллекторы напомнили ипотечникам о золотом правиле
- Правила перепланировки: с чего начать
- Самые распространенные ошибки при регистрации недвижимости
- Австрийский дом будут отапливать пивом
Вести.Медицина
-
Почему трясет Ангелу Меркель: возможные причины тремора канцлера Германии
- Кофе поможет сбросить вес
- Кухню и собак, но не полы и мебель: что мыть в квартире для защиты от бактерий
- Моя крепость: как жилье влияет на наше эмоциональное благополучие
- Бигорексия: когда спортивное питание становится опасным
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Страшное ДТП на Кутузовском: детей из искореженной машины доставали спасатели
- Плесневыми пряниками в детском лагере заинтересовался Следственный комитет
- Скандал в Подмосковье: вандал громит многоэтажку, но полиция не приезжает
- Дерзкая кража: угонщик машины вызвал себе в помощь эвакуатор
- Под Можайском нашли уникальный архив 19 века
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Лазер идентифицирует личность на большом расстоянии и с высокой точностью
- Не страшен открытый космос: споры плесени выдерживают невероятные дозы радиации
- Учёные рассказали о преимуществах натоптышей
- 3D-принтер создаёт изделия любой формы из искусственной древесины
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Скончалась мать Михаила Ефремова, актриса Алла Покровская
- Больше чем любовь. Юрий Визбор и Ада Якушева
- Друзья и коллеги вспоминают Андрея Харитонова
- Об итогах Международного кинофестиваля "Зеркало"
Москва 24
-
Синоптики рассказали, когда в Москве закончится осеннее ненастье
- Телеканал Москва 24 попал в "дьявольскую" квартиру, откуда изъяли детей
- Уснувшую пассажирку забыли на борту самолета
- Момент взрыва автомобиля на МКАД попал на видео
- Пес спас младенца, брошенного матерью в парке
Сегодня
Как Тулун приходит в себя после паводка
6 часов назад
Трансляции
Универсиада в Екатеринбурге: как это будет
3 часа назад
Солнечное затмение прошло: зрители в восторге
4 часа назад
Голикова: Россия катастрофически теряет население
10 часов назад
На саммите в Брюсселе согласовано будущее руководство ЕС
8 часов назад
Минобороны открыло архивы об освобождении Минска
3 часа назад
13 самых пунктуальных авиакомпаний в мире
22 часа назад
Нужна помощь: Аню Каменкову спасет срочная операция на сердце
26.06.2019 14:55
Канада планирует вооружать Украину
2 часа назад
СМИ сравнили кино-"Курск" с реальными событиями
7 часов назад
Редкую шахматную ладью продали за целое состояние
9 часов назад
Что почем? Все минивены, доступные в России
14 часов назад
Меньше некуда: физики получили МРТ отдельных атомов
15 часов назад
Под Воронежем чудом выжил мужчина, упавший в мазутную реку
15 часов назад
Знай наших: алкоголь без похмелья - теперь и в России
15 часов назад
Представлен очень быстрый и очень роскошный седан Audi S8
16 часов назад
Хочешь жениться? Посети психиатра
17 часов назад
Samsung объявила дату очередной большой презентации
18 часов назад
Физические упражнения повышают шансы женщин забеременеть
19 часов назад
В Доме музыки выступит Оркестр волынщиков Москвы
27.06.2019 12:15