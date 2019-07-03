Площадь лесных пожаров в России стремительно растет

По данным Авиалесоохраны, в регионах России пожарные тушат возгорания на общей площади около 78 тысяч гектаров при том, что накануне площадь возгораний составляла порядка 50 тысяч гектаров.

Сильнее остальных субъектов затронуты Красноярский край и Иркутская область, а всего лесные пожары зарегистрированы еще в десяти регионах страны, передает ТАСС. В течение минувших суток было потушено было 40 лесных пожаров на площади около 2,6 тысячи гектара.

Борьбу с огнем ведут около 2,7 тысяч человек, задействованы 387 единиц техники. Авиамониторинг природных пожаров ведут 74 воздушных судна, в тушении огня задействовано 30 судов, передает ТАСС.

На труднодоступных и удаленных территориях зафиксирован 151 лесной пожар, а пройденная огнем площадь составляла почти 810 тысяч гектаров. Самые крупные очаги возгораний зафиксированы Якутию. Пожары на этих территориях не тушат, поскольку затраты на их ликвидацию превышают прогнозируемый вред.

В настоящее время из-за природных пожаров в Рязанской области, Забайкальском крае, Иркутской области, Красноярском крае и Якутии введен режим ЧС, в 43 регионах Российской Федерации введен особый противопожарный режим.