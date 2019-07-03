Кириллу Вышинскому могут изменить меру пресечения

Суд в Киеве продолжит в среду рассматривать дело против руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Защита намерена подать ходатайство об изменении меры пресечения — выходе на свободу под личное поручительство.

Ранее главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому на украинском языке с просьбой помочь освобождению Вышинского. По её словам, обвиняемый отсидел уже 413 дней за то, что он журналист.

Вышинского взяли под стражу в мае прошлого года, напоминает телеканал "Россия 24". Его обвиняют в госизмене и поддержке самопровозглашённых республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет заключения. Москва требует прекратить насилие над представителями прессы.