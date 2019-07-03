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3 июля 201907:36

Из-за обрушившихся на Японию ливней объявлена эвакуация

EPA

На юго-запад Японии обрушились ливневые дожди, которые, как ожидается, не прекратятся до конца текущей недели, а в ближайшие сутки в этом регионе может выпасть до 900 миллиметров осадков.

В связи с ударом стихии приказы об экстренной эвакуации получило население городов Кагосима, Амакуса и Айра на острове Кюсю общей численностью почти 760 тысяч человек, так как существует реальная угроза жизни и безопасности людей, передает ТАСС. Эвакуированным предписано немедленно укрыться в расположенных на возвышенностях школах и муниципальных учреждениях.

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