Житель Красноярска ответил на громкую музыку стрельбой

В отношении жителя Красноярска, открывшего в дачном поселке огонь из гладкоствольного ружья по шумной компании, полиция возбудила уголовное дело.

Инцидент произошел в минувшие выходные в пригороде Красноярска: 54-летний мужчина выстрелил по компании людей, отдыхавшей под громкую музыку, передает ТАСС. Один человек получил незначительное ранение. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 ("Хулиганство").

По предварительным данным расследования, стрелявший не собирался попасть в кого-либо, однако пуля срикошетила, и его оппонент в споре получил ранение в локоть.