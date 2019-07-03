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3 июля 201909:18 Анна Воронина

Зеленский приехал в Канаду: президент новый, слова старые

Зеленский приехал в Канаду: президент новый, слова старые

Киев будет получать канадское вооружение. Об этом в Оттаве договорились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Встреча проходила в антироссийских тонах.

Свой канадский вояж Зеленский начинает со старой песни, которую завел еще его предшественник. Исполняет перед руководством Всемирного конгресса украинцев и конгресса украинцев Канады. Слова все те же.

"В Конституции записано, что единственный государственный язык в Украине – украинский. Я, как президент, как гарант Конституции, буду защищать украинский язык, наш суверенитет и наш курс в Европу и НАТО", — заявил Зеленский.


Слова на территории Канады сказаны не случайно — здесь проживает крупнейшая украинская община после России. Согласно переписи 2016 года, среди жителей Канады почти 1,4 миллиона этнических украинцев. Впрочем, приехал в первую очередь Зеленский не к ним, а к канадским инвесторам. Согласно данным Нацбанка Украины, внешний долг страны приблизился к 115 миллиардам долларов. Деньги решили просить красиво — через украинский инвестфорум в Оттаве, заполненный моделями. Недаром же открывает его не пленарная сессия или выступление президента, а показ мод от украинских дизайнеров.

Попутно Владимир Зеленский провел ряд переговоров. Начал с канадского МИД: с Христей Фриланд обсудил важность объединения сил для противодействия России. Затем встретился с американским спецпредставителем по Украине Куртом Волкером, который специально для этого прилетел в Оттаву. В этой беседе президент Незалежной сделал акцент на нежелании России демонстрировать "добрую волю для урегулирования конфликта на востоке Украины". А на десерт – премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Мы продолжим быть страной, которая ввела в отношении России серьезные санкции из-за ситуации на Украине, но будем действовать параллельно с нашими международными друзьями и партнерами, потому что обеспокоены незаконными действиями России в отношении Украины, — сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. — Мы считаем, что чрезвычайно важно видеть позитивные действия России, и мы продолжим серьезно поддерживать Украину, вводя санкции против российских официальных лиц".

Говоря о серьезной поддержке, Трюдо имеет в виду вооружение. Теперь Украина официально попала в список Оттавы по продажам канадского оружия. Есть и инвестиции от местного бизнеса в производство боеприпасов на Украине. Кроме того, канадские военные продолжат обучать и тренировать украинских коллег. И, конечно, та самая финансовая поддержка, на которую так рассчитывает Киев. В ближайшие шесть лет Украина получит от Канады почти 20 миллионов долларов на проведение демократических реформ. Зеленскому ничего не осталось, как рассыпаться в благодарностях.

"Для меня это огромная честь быть в Канаде, особенно приехать в таком статусе. Канада действительно является другом Украины. И она подтвердила это не просто словами, а реальными шагами по защите суверенитета и территориальной целостности Украины. А еще мне особенно приятно встретиться с господином премьер-министром. Потому что это один из тех людей, скажу вам откровенно, которые вдохновили меня идти в политику. Потому что рядом со мной молодой, образованный, несистемный человек, несистемного политического эстеблишмента", — сказал Зеленский.

Трюдо позже ответил на комплимент, мол, у него и Зеленского много общего. Президент Украины исполнял роль учителя истории, который встал во главе государства, а Трюдо преподавал математику и французский. Так сказать, обоих в руководство страной привела работа с классом.

Что общего с другим главой страны – Дональдом Трампом – Зеленскому в ближайшее время предстоит выяснить лично. Администрация нового президента Украины планирует отправить Зеленского с визитом в Белый дом уже в августе.

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