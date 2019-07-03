Артемий Панарин: сердце подсказало, что лучше всего мне будет в Нью-Йорке

Российский форвард Артемий Пананрин покинул "Коламбус" и подписал долгосрочный контракт с "Рейнджерс". Нападающий объяснил, почему выбрал именно Нью-Йорк в качестве продолжения карьеры.

"Я мечтал играть за "Рейнджерс", – приводит слова Панарина пресс-служба НХЛ. – Это команда из "Оригинальной шестерки". Мое сердце всегда было здесь. Было очень тяжело, было много нюансов, связанных с деньгами, городами, переездами. Однажды я присел на десять минут, задумался и сердце подсказало мне, что лучше всего мне будет в Нью-Йорке".

Напомним, Панарин стал самым высокооплачиваемым российским игроком лиги. Его общая сумма контракта составляет 81,5 миллиона долларов. По этому показателю он стал вторым хоккеистом НХЛ. Выше него – только Коннор Макдэвид из "Эдмонтон Ойлерз".