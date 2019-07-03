Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей

В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей. Как поясняет полиция, глава одной из московских компаний вместе с инкассаторами приехал в обменник, чтобы конвертировать всю сумму в доллары, пишет агентство ТАСС.

Как только он передал деньги кассирше, женщина попросила клиента и его сопровождающих подождать на улице. Якобы нужного количества валюты в обменнике нет и нужно заказать доставку.

Когда ожидание затянулось, бизнесмен и инкассаторы попытались вернуться в обменный пункт, но дверь была закрыта, а на звонки никто не отвечал. Позднее они обнаружили, что во дворе здания открыто окно обменника, а внутри никого нет.

Полиция возбудило дело по статье "мошенничество в особо крупном размере".