Из-за учений НАТО комплексы С-400 в Крыму привели в высшую степень боевой готовности

Дислоцированные на территории Крыма зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" привели в высшую боевую готовность из-за начавшихся в Черном море учений НАТО. В масштабных тренировках Sea Breez помимо стран НАТО примет участие и Украина. Они будут длиться до 12 июля.

Маневры будут проходить на суше, в воздухе, под водой и на воде, но основным этапом станет морской. По легенде, условный противник перекрыл выход из Дуная к Черному морю. Для участия в учениях в акваторию Черного моря зашли военные корабли США. За их действиями сейчас наблюдает сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый".

"Подразделения ПВО соединения 4-й армии совершили маршевый бросок на полигон в качестве проверки боеготовности. Личный состав успешно выполнил все мероприятия по приведению в полную боевую готовность и начал выполнение учебно-боевых задач", – сообщил "Вестям — Севастополь" начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Во время движения колонны расчетов ЗРК на полигон, их прикрывали зенитные ракетно-артиллерийские комплексы "Панцирь-С1". По прибытию на новые позиции С-400 выполнили электронные пуски ракет по целям, имитирующим условного противника. После чего оперативно переместились на новые позиции.