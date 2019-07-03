"Простите за все!": 83-летняя жительница Тулуна звонила внуку по горло в воде

Жертвами наводнения в Иркутской области стали 18 человек. Благодаря работе экстренных служб, за минувшие сутки удалось спасти 5 человек, сообщает телеканал "Россия 24".



Однако еще 8 жителей региона числятся пропавшими без вести. Среди них 83-летняя Анелла Данелюк из города Тулун. Как утверждают родственники, последний раз они общались с пожилой женщиной 28 июня. Она заявила, что эвакуироваться не будет, так как вода еще далеко, пишет газета "Московский комсомолец".

Всего через полчаса Анелла перезвонила и сообщила, что сидит на комоде с двумя собаками, а вода доходит ей уже до горла. Женщина плакала, прощалась и просила прощения. Родственники немедленно обратились в МЧС и полицию, но они пока не обнаружили пропавшую женщину.

Позднее 23-летний внук Анеллы Павел сумел добраться до затопленного Тулуна, бабушку он, конечно, не нашел. Зато увидел, что часть домов в городе просто смыло, часть — почти полностью под водой.

Напомним, по данным спасателей, подтопленными остаются свыше 3 тысяч домов в Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском районах Иркутской области. Разрушено 12 мостов, также под водой остаются 10 участков дорог.