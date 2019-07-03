Сборная Мексики вышла в финал Золотого кубка КОНКАКАФ, обыграв Гаити

В полуфинале Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Мексики на поле стадиона "Университет Финикса" в американском Глендейле обыграла национальную команду Гаити с минимальным счетом – 1:0.

У победителей встерчи единственный мяч забил нападающий Рауль Хименес, реализовавший пенальти в дополнительное время – на 93-й минуте.

Таким образом, сборная Мексики вышла в финал турнира, где сыграет с победителем встречи США – Ямайка, матч между которыми состоится в четверг, 4 июля.