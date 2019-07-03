Из страусов будут делать кремы и шампуни

В России могут начать производить косметику и парфюмерию из жира черных африканских страусов. Такую технологию разрабатывают специалисты Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина, сообщает News.ru.

Сейчас в стране есть около 200 страусоводческих хозяйств. Востребовано мясо, яйцо страуса, а жир практически не используется. Однако биотехнологи уверены, что его переработка имеет большие перспективы. По словам руководителя кафедры Марии Горбачевой, состав страусиного жира уникален: он относится к твердым жирам, однако в его составе значительно больше ненасыщенных жирных кислот.

В академии уже разрабатывают шампуни, кондиционеры, кремы для лица с применением страусиного жира.