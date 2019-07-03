Лето в театрах: сокровища балета, авангард на двух сценах и спектакль "только для женщин"
Сайт Вести.Ru представляет подборку интересных спектаклей в московских театрах в июле.
Российский академический молодежный театр (РАМТ)
Марафон "Летние балетные сезоны" (12+)
Весь июль на сцене РАМТа зрители смогут увидеть жемчужины мирового балетного искусства в сопровождении оркестра. В репертуаре "Лебединое озеро" (версия Большого театра 1901-1922 годов), "Щелкунчик", "Золушка", "Дон Кихот", "Спящая красавица", "Жизель", "Ромео и Джульетта", "Баядерка", "Эсмеральда" (номинант "Золотой маски-2019"), "Белоснежка и семь гномов". Причем все в постановках легендарных хореографов Мариуса Петипа, Асафа Мессерера, Леонида Лавровского, Василия Вайнонена, Александра Горского и других.
Исполнят постановки артисты Самарского Академического театра оперы и балета, Театра балета "Арт-Да", Национального классического балета. Кроме того, в спектаклях проекта примут участие солисты парижской Grand Opéra. Талантливые танцовщики Элоиз Бурдон и Жереми Лу Кер исполнят главные партии в балетах "Жизель" 21 июля и "Лебединое озеро" 23 июля.
Спектакль "Человек из Подольска Сережа очень тупой" (16+)
9, 10, 11 июля
Редкий шанс увидеть хит театра "Практика" — парадоксальную история о современном человеке — на который билеты в сезон раскупаются заранее. Спектакль режиссера Марины Брусникиной и художника Саввы Савельева по двум пьесам Дмитрия Данилова сделан на перекрестье театра и современного искусства — уже на подходе к театру зритель оказывается в пространстве тотальной инсталляции, где становится одновременно и наблюдателем, и объектом наблюдения. Действие разворачивается одновременно на двух сценах театра: у зрителя есть возможность получить уникальный опыт, посмотреть сначала один спектакль, а в антракте поменяться местами.
Спектакль "Ladies’ Night. Только для женщин. Версия 2018" (18+)
23 июля
Премьера спектакля состоялась в марте 2018 года. Это вторая московская версия знаменитой пьесы. Шестеро друзей коротают время в баре. Металлургический завод закрыт. Город маленький, работы нет. В местной газете объявление: приезжает группа мужского стриптиза, на выступления которого дамы раскупают билеты с риском для семейного бюджета. Выясняется, что жена одного из друзей уже ходила с подругами смотреть на других парней. Что делать? Металлурги в городе не нужны, нужны стриптизеры! Спрос рождает предложение. В голову приходит бредовая идея: сделать свое шоу и заработать кучу денег. Но решиться на такой подвиг непросто. Путь к сцене оказывается не так легок, как кажется.
Национальное шоу России "Кострома" (0+)
Спектакль искусно объединяет фольклор, древнерусский эпос и лирические зарисовки. Раскрывает культуру России через характер ее народа, социальную принадлежность и национальный колорит. Здесь можно увидеть культуру светскую, городскую, деревенскую, военную. Сквозь блестящие сценические воплощения можно увидеть вхождение Христианства на Русь, эпоху царской и дореволюционной России, первого полета человека в космос и знаменитый русский балет.
"Национальное шоу России "Кострома" — это 50 артистов на сцене, виртуозная техника, великолепное актерское мастерство, 17 сценических перевоплощений, уникальные костюмы и новейшие технологии.
Зрители станут свидетелями исторических событий Российского государства, где картины великого прошлого оживают в танцевальных рассказах о главных эпохах страны, о ее героях, незыблемых традициях и сказочных былинах.
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