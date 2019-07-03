IV Международный театральный фестиваль "Толстой" открывается в Туле

В Туле завтра открывается IV Международный театральный фестиваль под открытым небом "Толстой". В этом году мероприятия будут проходить не только в музее-усадьбе "Ясная Поляна", но и в Туле на территории творческого индустриального кластера "Октава" и в драмтеатре.

На фестивале ожидается два прочтения "Анны Карениной" разными коллективами - одно исполнит труппа из Латвии, другое представит Тульский театр драмы. Директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая, отметила, что в этом году фестиваль будет проходить в преддверии Дня семьи, любви и верности, поэтому организаторы сделали упор на приезд семей, чтобы насыщенная программа была интересна и детям, и взрослым.

Как сообщает ГТРК "Тула", с 4 по 7 июля будет изменена схема движения к площадкам фестиваля в "Ясной Поляне". Планируется трансфер от перехватывающей парковки из поселка Первомайский. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратил особое внимание на безопасность, в том числе на конструкции самих сцен и смотровых площадок.

Опыт этого года ляжет в основу подготовки к следующему - юбилейному фестивалю. "Нужно подумать об увеличении числа зарубежных коллективов, добавить внебюджетные источники финансирования", – подчеркнул глава региона.