Автор "русского" досье на Трампа пытался завербовать Дерипаску

В интервью The Hill бизнесмен Олег Дерипаска рассказал, что для проведения исследований для судебного процесса в Лондоне его юридическая команда в 2012 году наняла бывшего британского агента MI6 Кристофера Стила, передает "Интерфакс".

По словам бизнесмена, это был исследовательский проект для поддержки тому, что велось против него в Лондоне. "Насколько я понимаю, адвокаты почему-то доверяли Стилу, и он довольно долго был на контракте".

Дерипаска отметил, что не знал, что Стил параллельно работал на ФБР, помогая вербовать российских олигархов для предоставления разведданных о президенте РФ и российской организованной преступности.

Он отметил, что Стил пригласил его на встречу в сентябре 2015 года с чиновниками минюста США под видом того, что они могут помочь в получении визы США, но это оказалось "предлогом", чтобы его завербовать.

"Они на самом деле вообще не говорили о визовой проблеме. Они начинали говорить о чем-то другом. Они спрашивали: "У вас есть что-нибудь? Назовите имена, дела, что угодно", — вспоминает Дерипаска.

Бизнесмен рассказал, что был потрясен, узнав, что Стил ушел работать в кампанию Хилари Клинтон через Fusion GPS и распространил сведения о теперь опровергнутом сговоре России и Трампа.

Fusion GPS вместе с экс-разведчиком Стилом составила так называемое досье на Трампа. В октябре в американской газете The Washington Post появился материал, в котором сообщалось, что часть расследования, направленного против Трампа, спонсировали Национальный комитет Демократической партии и предвыборный штаб Клинтон.

Трамп неоднократно называл досье фальшивкой, отрицая связи с Россией в ходе выборов 2016 года.