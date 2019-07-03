Новичок ЦСКА Шарлия: мы завоюем новые титулы, я обещаю

Московский ЦСКА заключил арендное соглашение с защитником Звонимиром Шарлией, 22-летний хорват, права на которого принадлежат клубу "Славен Белупо", поделился впечатлениями от перехода в стан армейцев.

"Задачи на сезон? Прежде всего играть хорошо. И отпраздновать с нашими болельщиками новые титулы, – приводит слова Шарлия пресс-служба ЦСКА. – Уверен в том, что смогу пробиться в основу команды. Я буду биться! У меня есть две недели, чтобы показать тренерам все свои сильные стороны".

Помимо этого, хорватский футболист заявил, что ему понадобится время на то, чтобы привыкнуть, пообещал, что выиграет с командой титулы, а также сообщил, что для него стать огромное удовольствие – стать частью такого клуба.

Напомним, в минувшем сезоне Шарлия в составе прежнего клуба принял участие в 31 матче. Результативными действиями он не отличался. В его активе 12 желтых и одна красная карточка.