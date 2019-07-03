Работу новосибирских ученых включили в американский учебник по криминалистике

Работа новосибирских ученых включена в американский учебник по криминалистике. Как сообщает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на пресс-службу Новосибирского государственного университета, речь идёт о ранее опубликованном исследовании генетиков и нейробиологов из Новосибирска. Оно вошло в 10-е издание классического криминологического учебника для студентов Criminology: Explaining Crime and its Context.

"За последние 20 лет это работа стала единственным полностью выполненным в нашей стране научным трудом, который включили в выдержавший множество изданий иностранный криминологический учебник подобного уровня", — отметили в НГУ.

Исследование посвящено совершению жестоких преступлений в обществе. В учебнике его цитируют наряду с работами Томаса Куна, Чарльза Дарвина и Томаса Гоббса. Добавим, что в 2015 году статья ученых из Новосибирска была опубликована в ведущем международном журнале по криминалистике Journal of Criminal Justice.

Как отмечает соавтор статьи, нейробиолог кафедры физиологии Новосибирского госуниверситета Петр Меньшанов, на Западе, благодаря активному развитию генетики обрела популярность гипотеза о том, что большая часть преступлений имеет тесную связь с определёнными генами. Они отвечают за формирование гиперактивности и синдрома дефицита внимания (ADHD и СДВГ).

"Мы показали, что многие тщательно спланированные жестокие преступления не связаны с этим синдромом. У таких людей отсутствует импульсивная агрессия, и расти они могут в социально благополучных семьях. При этом у этих злоумышленников хорошо развита спланированная, "холодная" агрессивность. Ее наличие тесно связано с определенными малоактивными формами рецептора дофамина DRD4. Соответсвенно, нельзя на основе генетического анализа проверить наличие у человека гиперактивности или некоторых аллелей генов и обвинить его на основании генотипа", — пояснил нейробиолог кафедры физиологии НГУ Петр Меньшаков.