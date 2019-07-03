От Клина до Твери: открыт еще один участок платной трассы М-11

В Тверской области открыли для движения участок платной трассы "Москва – Санкт-Петербург" М-11 (от 97-го до 149-го километра).

Участок от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей. Дорога четырехполосная, разрешенная скорость — 110 километров в час. Позже ее увеличат до 130. Трасса оснащена разделительными ограждениями и освещением. Также есть несколько площадок для отдыха. На дороге круглосуточно дежурят аварийные комиссары на случай любой нештатной ситуации.

Дорога позволит обойти стороной населенные пункты, расположенные вдоль федеральной трассы М-10, и разгрузить "старую ленинградку", передает "Интерфакс".