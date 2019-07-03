"Лион" усилился 27-летним полузащитником "Лилля"

Бразильский полузащитник французского "Лилля" Тиаго Мендес продолжит карьеру в "Лионе". Хавбек подписал соглашение со "львами", подробности которого не разглашаются.

По данным transfermarkt.de, "доги" выручили на продаже 27-летнего бразильца порядка 25 миллионов евро. Как сообщает пресс-служба "Лиона", футболист уже прибыл в расположение команды, а его презентация состоится в среду, 3 июля и начнется в 15:00 по местному времени.

Мендес – воспитанник бразильского "Гояса". Поиграл также за "Сан-Паулу", откуда за девять миллионов евро перешел в "Лилль", в составе которого в минувшем сезоне принял участие в 36 играх во всех турнирах, отдал четыре результативных передачи и заработал 10 желтых карточек.

Thiago Mendes s'engage avec l'Olympique Lyonnais !

Bem-vindo 🇧🇷 pic.twitter.com/Der5tZBnwU — Olympique Lyonnais (@OL) 3 июля 2019 г.

Напомним, ранее "Лион" покинул французский полузащитник Тангай Н'Домбеле, который перешел в лондонский "Тоттенхэм" за рекордные для "шпор" деньги.