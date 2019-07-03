Парапланеристы врезались в джип во время фестиваля воздухоплавания. Видео

Очевидцы сняли на видео инцидент с участием парапланеристов, произошедший в минувшее воскресенье в Кунгуре, где как раз проходит фестиваль воздухоплавания "Небесная ярмарка".

На записи видно, как парапланеристы, заходившие на посадку, врезались в припаркованный внедорожник Lexus.

Как сообщают местные СМИ, в результате инцидента пилот-парапланерист получил ушибы ног, а его пассажир не пострадал.

Владелец джипа признал свою вину и принес извинения – транспортные средства были припаркованы на летном поле в неположенном месте.