Из-за взрыва мобильника в Кургане погиб ребенок

В общежитии в Кургане в руках у семилетнего мальчика взорвался мобильный телефон. Как сообщил источник в городской службе скорой помощи, ребенок получил травму, несовместимый с жизнью, передает "Интерфакс",

По сведениям местных журналистов, в момент происшествия телефон стоял на зарядке. Как рассказали изданию очевидцы, "ребенок полез в розетку, и что-то взорвалось".

Это уже далеко не первое ЧП с мобильными телефонами, которое заканчивается трагически. Несколько месяцев назад в Москве подросток получил сильные ожоги в области грудной клетки, живота, промежности и бедра после того, как мобильник взорвался в кармане брюк.