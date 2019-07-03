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3 июля 201912:16

Из-за взрыва мобильника в Кургане погиб ребенок

Global Look Press

В общежитии в Кургане в руках у семилетнего мальчика взорвался мобильный телефон. Как сообщил источник в городской службе скорой помощи, ребенок получил травму, несовместимый с жизнью, передает "Интерфакс",

По сведениям местных журналистов, в момент происшествия телефон стоял на зарядке. Как рассказали изданию очевидцы, "ребенок полез в розетку, и что-то взорвалось".

Это уже далеко не первое ЧП с мобильными телефонами, которое заканчивается трагически. Несколько месяцев назад в Москве подросток получил сильные ожоги в области грудной клетки, живота, промежности и бедра после того, как мобильник взорвался в кармане брюк.

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