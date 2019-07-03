Кремль: аппарат, на котором произошло ЧП, секретен, информацию о нем не опубликуют

Глубоководный научно-исследовательский аппарат, на борту которого произошел пожар, абсолютно секретен, поэтому никакой информации о нем не будет публиковаться ни сейчас, ни потом, заявил Дмитрий Песков в эфире телеканал "Россия 24".

Верховный главнокомандующий Владимир Путин был немедленно предупрежден о ЧП, сообщил пресс-секретарь президента. Глава государства знает, на каком именно аппарате произошел пожар.

Решение о всероссийском трауре по погибшим морякам пока не принято, добавил Песков.

Напомним, ранее Владимир Путин поручил Сергею Шойгу выехать в Североморск. Министр обороны уже прибыл на военную базу, где выслушает доклады главкома ВМФ России и командующего Северным флотом, а после проведет совещание, посвященное причинам трагедии.

1 июля на научно-исследовательском аппарате Министерства обороны вспыхнул пожар. Благодаря героическим действиям экипажа, огонь потушили, подлодка вернулась на базу. Однако 14 моряков погибли. Среди них 7 капитанов первого ранга, двое из которых носят звание Героев России.