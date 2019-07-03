Путин озвучил позицию России по поводу сбитого МН17 премьеру Нидерландов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что на саммите G20 в Осаке у Владимира Путина состоялась краткая беседа с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, в ходе которой была затронута тема катастрофы малайзийского авиалайнера на востоке Украины в 2014 году, передает "Интерфакс".

Песков подчеркнул, что позиция российской стороны предельно понятна и последовательна. "Она зиждется на том, что вряд ли можно воспринимать расследование, которое осуществляется без участия РФ", — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что беседа Путина и Рютте была "очень кратким общением на ногах, кроме премьер-министра Нидерландов, Путин имел такие беседы почти со всеми участниками саммита".

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Расследование причин катастрофы ведется совместной следственной группой (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года ССГ обнародованы выводы, что самолет был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявлено о принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, данная ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.