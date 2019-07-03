Сергей Семак: "Локомотив" – серьезный соперник, ждем интересной игры

Петербургский "Зенит" и московский "Локомотив" разыграют Суперкубок России по футболу. Главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с железнодорожниками.

"Не думаю, что и у нас, и у "Локомотива" серьезно изменился состав. У них есть небольшие изменения, но состав практически тот же. "Локомотив" – один из лидеров российской премьер-лиги, команда, которая в позапрошлом сезоне выиграла турнир, а в прошлом – боролась за золото. Соперник очень серьезный. Ждем интересной игры".

Напомним, матч "Зенит" – "Локомотив" состоится в субботу, 6 июля и пройдет на поле "ВТБ Арены" в Москве. Петербуржцы получили право на игру в Суперкубоке, став чемпионами страны, а москвичи – за победу в Кубке России.