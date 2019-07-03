Африканские студенты устроили драку в общежитии ВУЗа в Уфе. Видео

Опубликованы кадры, сделанные камерой наблюдения, установленной в холле общежития одного из высших учебных заведений в столице Башкирии, где на минувшей неделе произошла драка между студентами.

Как сообщает ГТРК "Башкортостан", 26 июня между двумя африканцами — слушателями подготовительного отделения, возник конфликт на бытовой почве.

Молодые люди не сумели договориться. Один из них попытался ударить оппонента цветочным горшком, но промахнулся, после чего завязался кулачный поединок.

В итоге оба дебошира были отправлены в свои страны.