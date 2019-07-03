Сергею Шойгу лично заслушает доклады в связи с гибелью моряков в Североморске

По поручению Владимира Путина министр обороны РФ вылетел в Североморск, где лично заслушает доклады в связи с гибелью моряков-подводников при пожаре на атомной подводной станции. Об этом сообщает ГТРК "Мурман". Сергею Шойгу доложил президенту о трагедии в Баренцевом море накануне.

"Сергей Кужугетович, ЧП произошло на научно-исследовательском судне с высокопрофессиональным экипажем. По предварительным докладам, из четырнадцати погибших семь являются капитанами первого ранга, а двое – Героями России. Это стало большой потерей для нашего флота и армии в целом. Семьям погибших я приношу самые искренние соболезнования. Мы сделаем все для оказания им всесторонней поддержки и помощи. Прошу Вас вылететь в Североморск, чтобы лично заслушать доклады и направить комиссию на выяснение всех подробностей этой трагедии. О результатах прошу Вас доложить мне лично", — рассказал президент России Владимир Путин.