Американский баскетболист Дэрран Хиллиард стал игроком ЦСКА

Американский баскетболист Дэран Хиллиард продолжит карьеру в московском ЦСКА, 26-летний форвард подписал соглашение с армейцами, рассчитанное на один сезон – до 2020 года.

Хиллиард минувший сезон провел в испанской "Басконии", в среднем набирая 9,4 очка, делая 2,9 подбора и 1,1 передачи. В 35 матчах чемпионата Испании его показатели – 10,8 очка, 2,3 подбора, 1,4 передачи. В 2017 году Дэрран стал чемпионом Америки (FIBA AmeriCup) в составе сборной США.

"С момента нашего первого контакта Дэрран с волнением и энтузиазмом отнесся к возможности играть за ЦСКА. В свой первый год в Европе он показал, что является хорошим созидателем, исполнителем, защитником, командным игроком, – заявил главный тренер армейцев Димитрис Итудис, слова которого приводит пресс-служба ЦСКА. – Сейчас нет смысла говорить много: остальное следует доказать на паркете. Счастливы, что он в нашей команде. Приветствуем Дэррана в семье ЦСКА".