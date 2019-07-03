Пожар под водой: моряки эвакуировали гражданского специалиста и продолжили бороться с огнем

Пожар на глубоководном научно-исследовательском аппарате был потушен благодаря героизму и самоотверженным действиям экипажа. Как рассказал министр обороны Сергей Шойгу, моряки вывели из отсека, который охватило пламя, гражданского специалиста, задраили люк и до последнего боролись с огнем, сообщает телеканал "Россия 24".

Ценой своих жизней моряки спасли остальных членов экипажа и всю подлодку, которая смогла вернуться в порт.

Сергей Шойгу пообещал поддержку семьям погибших моряков. Все подводники будут представлены к государственным наградам. Также глава военного ведомства рассказал, что погибшие подводники были высококлассными специалистами, которые проводили важные исследования в области гидросферы Земли.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что вся информация о научно-исследовательском аппарате, где произошло ЧП, абсолютно секретна. Ее не планируют публиковать ни сейчас, ни потом.

Напомним, 1 июня в пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 моряков: 7 капитанов первого ранга, 3 капитана второго ранга. Двое из них носили звание Героя России.