Трое погибших: момент страшного ДТП в Воронежской области попал на видео

Регистратор очевидца запечатлел момент аварии с летальным исходом, произошедшей в минувший вторник, 2 июля, в городе Лиски Воронежской области.

Водитель автомобиля Chery Amulet, в котором находились четыре человека – две влюбленные пары молодых людей, по неустановленной пока причине не справился с управлением.

Машину начало бросать из стороны в сторону, после чего она вылетела с проезжей части, опрокинулась на бок и врезалась в бетонный столб.

Как сообщают местные СМИ, в результате столкновения погиб 20-летний молодой человек, находившийся за рулем, и две пассажирки – 19 и 20 лет.

Единственный выживший 20-летний пассажир был доставлен в лечебное учреждение в бессознательном состоянии.