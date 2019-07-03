Одной из важнейших тем международной выставки "Иннопром-2019" станет экология

8 июля в Екатеринбурге откроется одна самых крупных международных промышленных выставок в стране. До старта остается меньше недели. Эксперты уже начали подготовку докладов, сообщает ГТРК "Урал".

Одной из важнейших тем этого года станет экология. На форуме обсудят способы сокращения количества пластика. "Вопрос с упаковкой продукции является в наше время является проблемой номер один. Как мы будем его утилизировать, что делать с упаковкой?", – рассказал глава Минприроды Свердловской области Алексей Кузнецов.

Все эти вопросы затронут в рамках конференции "Промышленное загрязнение пищи". Она состоится в павильонах ЭКСПО. Специалисты отмечают, что в настоящее время даже самые экологичные продукты, например, овощи и фрукты, которые выращиваются без добавления химических удобрений, в любом случае продаются в пластиковой упаковке. Это разрушает саму идею охраны окружающей среды. О том, как можно минимизировать этот ущерб, расскажет делегация из Киргизии. Ее будет возглавлять министр сельского хозяйства. Напомним, в стране уже внедрили принципы "зелёного производства". Теперь она поделится своим опытом.

"Кыргызстан является традиционно аграрно-промышленной страной. У иной подход к производству питания и качеству пищи. Здесь уже внедрили систему "зеленой" сертификации", – отметила член совета при Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Юлия Корнеева.